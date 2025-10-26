ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Да живей бозата от 0,06 стотинки! Да живей киселот...

Путин плаши с Трета световна война, хвали се с "Летящ Чернобил"

Владимир Путин Снимка: Twitter/@LisaToddSutton

Руският президент Владимир Путин днес отправи смразяващо предупреждение към Запада, като се похвали, че Русия вече разполага с ядрените сили на „най-високото ниво" в света, докато представяше новата си „неудържима" ракета, която нарича „Летящ Чернобил".

В ярка заплаха за Третата световна война руският президент обяви „успешен" таен изпитателен полет на 21 октомври на крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник", за която се твърди, че има „неограничен обхват", пише "Дейли мейл".

Облечен във военна униформа, Путин говори за оръжието по време на късно вечерно посещение на команден пункт, където беше информиран за украинската фронтова линия от висшия руски генерал Валери Герасимов.

Докато правеше забележките си, руски ракети удариха жилищни блокове в Киев при варварска атака, убивайки най-малко трима спящи цивилни и ранявайки близо 30 други, включително седем деца.

В отговор на последните призиви на Доналд Тръмп за мир, Путин разкри и подробности за ядрени военни учения, проведени от неговите сили през последната седмица.

„Модерността на нашите ядрени сили за възпиране е на най-високо ниво", похвали се той.

„Е, вероятно не би било преувеличено да се каже, че е на по-високо ниво от всички ядрени държави."

Той разкри нови тестове на ракета, предназначена да лети с дни и способна да противодейства на всички настоящи западни отбранителни системи.

Путин разкри „успешен" таен полет на 21 октомври на крилата ракета „Буревестник" с „неограничен обхват"

„Говорим за тестване на „Буревестник" – крилата ракета с ядрен двигател и неограничен обхват", каза той.

„Доколкото разбирам, ключовите цели вече са постигнати."

Герасимов разкри, че „Буревестник" – известен още като „Летящ Чернобил" – е бил тестван на 21 октомври.

„Ракетата летя няколко часа, покривайки разстояние от 14 000 километра [8 700 мили]", каза той.

„И това не е границата. Тя е с ядрен двигател."

„И техническите характеристики на „Буревестник" като цяло позволяват използването му с гарантирана точност срещу силно защитени цели на всякакво разстояние."

„Освен това, по време на полета ракетата изпълни всички предписани вертикални и хоризонтални маневри, демонстрирайки високите си възможности за избягване на противоракетни и противовъздушни отбранителни системи."

Тя лети 15 часа без прекъсване, което „не е границата", каза той на усмихнатия Путин, който за първи път обяви плановете за „Буревестник" преди седем години.

Предишният тест през 2022 г. продължи само две минути.

Оръжите боли тествано в Арктика на фона на активност, наблюдавана от западни шпионски самолети.

Нарича се „Летящият Чернобил", защото отделя радиоактивни отработени газове поради неекранирания или частично екраниран реактор, което поражда опасения за околната среда и безопасността.

Псевдонимът е свързан с експлозията в Чернобилската атомна електроцентрала през 1986 г.

Путин призна, че „Буревестник" все още не е готов за бойна употреба, но е целял да изплаши Запада, като ясно заяви, че войските му продължават войната в Украйна, като отказа да определи крайна дата на конфликта.

