Хути нахлуха в централата на ООН в Сана, взеха електронни устройства

1248
Йеменските хути Кадър: Youtube

Въоръжени мъже, свързани с йеменските бунтовници хути нахлуха в централата на Агенцията на ООН за бежанците в столицата Сана и конфискуваха някои електронни устройства, предаде ДПА, като се позовава на местен източник.

"Въоръжени бойци на хутите нахлуха в централата на агенцията в Сана, претърсваха помещенията в продължение на часове и задържаха няколко местни служители за няколко часа". Служителите са били освободени след разпит.

Освен това те претърсиха офисите и конфискуваха електронни устройства и база данни с бежанци, добави източникът.

Вчера хутите нахлуха в няколко офиса на ООН, включително офиса на пратеника на ООН в Йемен и Организацията за прехрана и земеделие (ФАО), както и в домовете на няколко служители на Световната програма за прехраната в Сана.

Според източника двама служители, задържани вчера, все още не са освободени, пише БТА.

Хутите предприемат действия срещу агенциите на ООН от август насам. Те задържаха много служители и нахлуха в офисите им в столицата. Лидерът на групата Абдул Малик ал Хуси по-рано обвини агенциите на ООН в участие в "шпионаж и агресивни" дейности.

Миналата седмица ООН съобщи, че 53 служители на световната организация в Сана все още са подложени на произволно задържане от хутите, припомня ДПА.

Йеменските хути Кадър: Youtube

