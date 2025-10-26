Затвор и глоба до 1 млн. лв. за туроператори, които провеждат екскурзии до Русия

Българските туроператори масово анулират пътувания до Русия, след като на 23 октомври Европейският съюз прие своя 19-и пакет от санкции, който забранява на европейски туристически агенции да организират или рекламират туристически услуги до Руската федерация. Новината съобщава специализираният сайт TravelNews, позовавайки се на данни от Министерството на туризма, като информацията се потвърждава и от руската информационна агенция ТАСС.

Новите ограничения влязоха в сила незабавно, без гратисен период, а нарушителите са заплашени с глоби до 1 млн. лв. (511 292 евро) и дори затвор, напомня БТВ. Контролът по санкциите се осъществява от НАП, ДАНС, ГДБОП, МВР, Гранична полиция и Министерството на външните работи. От Министерството на финансите съобщиха, че санкциите срещу Русия са задължителни за всички фирми, физически лица и организации, регистрирани или действащи в рамките на Европейския съюз. По Закона за мерките срещу изпирането на пари и прилагането на международните санкции глобите могат да стигнат до 1 млн. лв. и дори повече при повторно нарушение.

От финансовото ведомство предупреждават туроператорите, че могат да бъдат отнети лицензи и блокирани активи. Също така може да се замразят банкови сметки, активи и дялове, ако има подозрение за свързаност със санкционирани субекти. Банките могат да прекратят отношения с фирма, заподозряна в нарушение на санкции, като се загуби достъп до банкови услуги, кредити или платежни системи. Още от понеделник започва контрол от службите дали туроператори правят реклами на екскурзии до Русия.

В пакета на ЕС се забранява на туроператорите да организират групови и индивидуални пътувания до Русия, като гидовете и екскурзоводите нямат право да обслужват такива туристи. Рекламата на подобни екскурзии също е забранена. Оказа се, че в момента от целия Европейски съюз, само в България и малко фирми в Италия организират екскурзии до Москва и Санкт Петербург, съобщава още TravelNews.

"Туроператорите започнаха да отменят екскурзии до Русия, защото няма никакъв срок за адаптация. Санкциите обхващат както групови, така и индивидуални пътувания, а също така забраняват рекламата на подобни услуги и на водачи на групи да обслужват руски туристи", обясни Павлина Илиева, председател на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти "Съюз Бъдеще за туризма". Според нея има туроператори, които казват, че щели да продължат дейност, защото нямало кой да ги хване. Плащали в брой в Русия и пътували, но Илиева предупреди, че това ще бъде на техен риск, защото ще попаднат под санкции.

Управителят на "Солвекс" и член на УС на Българската асоциация на туристическите агенции Галин Георгиев казва, че е отменил екскурзиите до Русия. Според него през тази година на пазара са направени над 20 групи. Самите те са планирали 6 групи за 2026 г. и вече са платили места в самолетите на Турските авиолинии, като очакват да им бъдат върнати. "Няма да ни съборят санкциите и да пострада бизнесът ни. Има достатъчно други дестинации, на които работим. Трябва да изпълняваме решенията и законите, за да не попаднем под санкции и да пострада фирмата и цялата ти репутация", коментира Георгиев. "Не си струва за няколко хиляди лева да рискуваш фирма, репутация и имоти." Галин Георгиев обяснява пред TravelNews, че в момента много български туроператори правят плащания за Русия през Китай и Виетнам, но трябва да знаят, че ще бъдат хванати и ще пострадат от санкциите.

Проверка на "Сега" установи, че в интернет все още стоят обявите на над 20 фирми за Нова година в Русия. Странно е, че една от големите фирми рекламира полет на "България Ер" до Москва, вероятно чартър. Цената е около 3500 лева за 5-6 дни. Повечето туроператори изрично споменават, че пътуването е през Истанбул. При отваряне на обявите някои от линковете все пак са неактивни.