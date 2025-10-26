Наградиха почетния консул на България в САЩ, Бил Клинтън го поздрави

Бившият губернатор на Невада и почетен консул на България Боб Милър беше награден с най-високото отличие на Министерството на външните работи. Церемонията се състоя в Лас Вегас.

Представители на Българската общност от Калифорния и Невада, дипломати от двете страни и местни лидери се събраха в Лас Вегас, за да отбележат връзките между България и САЩ. Боб Милър беше награден с най-високото отличие на Министерството на външните работи - „Златна лаврова клонка" за приноса си към засилване сътрудничеството между двете страни.

Почетен консул на България от повече от 20 години, Милър е ключова фигура за осъществяването визитата на първия американски президент в България, Бил Клинтън, през 1999 година. Бившият американски президент изпрати поздравителен адрес на Милър в който му благодари за организирането на посещението му в България и приноса му за засилване връзките между двете страни, съобщава БНТ.

"Това събитие означава много защото това е признание за България от една страна - каза Бойко Христов, генерален консул на България в Лос Анджелис, Калифорния. - Разбира се, това беше вечерта на Боб Милър, но това е признание за нашата страна. Защото Боб Милър, бидейки наш почетен консул, вършейки своята работа с толкова страст, толкова ентусиазъм и отдаденост, нямаше да бъде така, ако това не беше България. Той обича България, но България го заслужава."

Кметът на Лас Вегас, Шели Бъркли и други местни лидери представиха Милър със символичен ключ на града.

След церемонията, гостите имаха възможността да се насладят и на концерт от класическа музика, изпълнен от за пръв път в Лас Вегас от изявени бъларски музиканти. Събитието беше организирано от консулството на България в Лос Анджелис.