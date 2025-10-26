ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шведски рибар откри съкровище от XII век, докато търси червеи

Стари сребърни монети

Необичайно начало на деня се превърна в историческо откритие за един шведски рибар. Докато търсел червеи за стръв в градината на лятната си вила край Стокхолм, мъжът попаднал на истинско съкровище – меден съд, пълен с хиляди древни сребърни монети.

Археолозите, извикани на място, установили, че находката съдържа около 20 000 монети от XII век, с общо тегло близо 6 килограма. Според специалистите това е едно от най-големите средновековни съкровища, откривани някога в Швеция.

Монетите вече са предадени на властите, а първоначалните анализи разкриват редки екземпляри с голяма историческа стойност. Сред тях са монети, носещи името на крал Кнут Ериксон, както и епископски монети, изобразяващи свещеник с жезъл – уникални за периода и с висока нумизматична стойност, съобщава NOVA.

Макар откривателят да е спазил закона и да е предал съкровището на държавата, той няма да остане с празни ръце. По информация на местните медии мъжът вече е получил възнаграждение за ценната находка, макар че точната сума не се съобщава.

