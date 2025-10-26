Десет ранени при атака с руски дронове край Суми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, като се позова на представители на регионалните власти.

Двама от ранените са в критично състояние. Сред пострадалите има и две деца, пише БТА.

Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и един десантен плавателен съд са били поразени.

Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.