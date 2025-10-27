10 души на съд за разпространение на слуха, че Брижит Макрон е транссексуална

Десет души са съдени днес и утре в Париж за сексистки кибертормоз на първата дама на Франция Брижит Макрон, срещу която се тиражира фалшива новина, твърдяща, че тя е транссексуална, предаде Франс пес.

Подобна жалба семейство Макрон е завело и в САЩ срещу разпространителите на невярното твърдение там.

В съда днес ще се явят осем мъже и две жени, на възраст между 41 и 60 години. Подозира се, че те са изрекли по адрес на първата дама злонамерени думи, касаещи пола и сексуалността й и че са асимилирали разликата във възрастта между нея и президента Макрон с педофилия, се казва изявление на прокуратурата на Париж.

Фалшивата новина се зароди още с избирането на Макрон за президент преди осем години. Тя доби и особена популярност в САЩ, където президентската двойка съди подкастърката и привърженичка на Доналд Тръмп - Кендис Оуънс за разпространяване на неверни твърдения, съобщи БТА.

Много от съдените днес в Париж за кибертормоз са споделили публикации на Оуънс, която има милиони абонати в социалните мрежи и която е и авторка на серия от видеа, озаглавена „Да стане Брижит“. Така например някои от обвиняемите са постнали фалшифицирана страница на сп. „Тайм“, на която се вижда Брижит Макрон, избрана за „мъж на годината“. Друг обвиняем пък е твърдял, че 2000 души са готови да обиколят къщите в Амиен - родното място на семейство Макрон - за да разберат какво се крие зад "случая с Брижит Макрон".

До делото се стигна след жалба на Брижит Макрон през август миналата година, която доведе до серия от арести.

Сред обвиняемите са Орелиен Поарсон-Атлан, известна в социалните мрежи като Зое Саган, и Делфин Ж., представяща се като журналистка и медиум, известна и с името Амандин Рой. Двете до голяма степен разпространиха невярното твърдение, че Брижит Макрон е родена като Жан-Мишел Троньо и е приела самоличността Брижит, след като си е сменила пола. Жан-Мишел Троньо е братът на Брижит Макрон

Сред останалите обвиняеми има общински съветник, галерист и преподавател. Те могат да получат до две години затвор.

Делфин Ж. вече беше осъдена за оклеветяване през септември миналата година и трябва да плати няколко хиляди евро обезщетение за нанесени морални вреди на Брижит Макрон и 5000 евро на брат й Жан-Мишел.