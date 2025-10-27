ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСС разпределя 1 милиард евро и определя кариерите...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21586597 www.24chasa.bg

Бразилският президент: Тръмп гарантира, че ще постигнем търговско споразумение

1360
снимка: РОЙТЕРС

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси. Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им в кулоарите на форума на АСЕАН в Куала Лумпур, предадоха световните агенции.

Лула заяви на брифинг в рамките на срещата на върха на АСЕАН в Малайзия, че разговорите му с Тръмп са преминали добре и че споразумение ще бъде постигнато „по-бързо, отколкото някой си мисли“.

"Убеден съм, че до няколко дни ще намерим окончателно решение между САЩ и Бразилия, за да продължи животът хубав и радостен“, заяви Лула да Силва, съобщи БТА.

САЩ наложиха 50% мита върху бразилските  продукти в отговор на осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро, който беше приближен с Тръмп.

Лула заяви, че последните решения на САЩ срещу Бразилия са „неправилни“. Въпреки това той каза, че е готов да обсъди всеки въпрос с Тръмп и че е готов да помогне на САЩ по въпроса с Венецуела.

„Казах му, че е изключително важно да се вземе предвид опитът на Бразилия като най-голямата страна в Южна Америка, като най-важната икономически страна, която има за съседи почти цяла Южна Америка“, заяви Лула да Силва.

 

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)