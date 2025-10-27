Милей спечели изборите, аржентинците му повярваха за "Велика Аржентина"

Президентът на Аржентина Хавиер Милей заяви, че в страната му е настъпила повратна точка, визирайки резултатите от частичните парламентарни избори, предадоха световните агенции.

Милей обеща да напредва по пътя на реформите и да построи „Великата Аржентина“. Той каза, че резултатът от вота потвърждава мандата, който неговата партия е пролучила на президентските избори преди две години.

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес.

По-рано тази вечер стана ясно, че партията на Милей „Свободата напредва“ печели частичните избори с 40,7 процента и почти ще утрои депутатите си, без обаче да получи абсолютно мнозинство. Но това ще бъде достатъчно за Милей да реформира и дерегулира през останалите две години от президентството си, пише БТА.

Смята се, че партията на Милей и подкрепящите я сили ще получат 101 места от общо 127 в долната парламентарна камара. Досега те имаха 37 места. В Сената досега блокът на Милей имаше 6 сенатори, а сега ще има 20 от общо 72.

Перонистите получават 31,6 процента на изборите.

Милей протегна ръка към част от опозицията, като каза, че има десетки депутати и сенатори, с които би могъл да се разбере относно реформите, които планира.