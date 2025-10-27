ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСС разпределя 1 милиард евро и определя кариерите...

Липса на персонал спря вчера сутринта полетите на летище Лос Анджелис

Летище СНИМКА: Пиксабей

Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи, че полетите от международното летище в Лос Анджелис са били преустановени вчера сутринта местно време поради недостиг на персонал в центъра за ръководство на въздушното движение в Южна Калифорния, предаде Асошиейтед прес.

Федералната авиационна администрация наложи временна забрана за излитане на едно от най-натоварените летища в света, малко след като американският министър на транспорта Шон Дафи прогнозира, че пътниците ще се сблъскат с повече закъснения и отменени полети в следващите дни, тъй като авиационните диспечери в страната работят без заплащане по време на спирането на работата на федералното правителство. По време на участието си в предаването по „Фокс нюз“ Дъфи вчера заяви, че все повече диспечери казват, че са болни, тъй като финансовите проблеми утежняват стреса от и без това предизвикателната работа. „Само вчера имахме 22 случая на недостиг на персонал. Това е един от най-високите показатели, които сме наблюдавали в системата от началото на спирането на работата на правителството. И това е знак, че диспечерите са изтощени“, каза той, цитиран от БТА.

Недостигът на персонал е причинил нарушения в графика за излитанията и кацане вчера и на летище Нюарк край Ню Йорк и на летището в Ню Джърси, както и на летището във Форт Майърс, в щата Флорида.

