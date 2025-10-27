Тръмп няма търпение да се срещне с новата японска премиерка Санае Такаичи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва в малайзийската столица Куала Лумпур днес, в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде Ройтерс, като се позова на официално съобщение от Белия дом.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че няма търпение да се срещне с новата японска премиерка Санае Такаичи, предаде Ройтерс.

Тръмп каза това пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър форс едно", на път за Япония.

Президентът окачестви Такаичи като "голям съюзник" на покойния японски премиер Шиндзо Абе.

"Нямам търпение да се срещна с новия премиер. Чух феноменални неща", каза американският лидер.

Доналд Тръмп продължава в Япония азиатската си обиколка, след като посети вчера Малайзия. Освен с Такаичи той има планирана среща и с японския император Нарухито, припомня БТА.

Тръмп ще бъде в Япония днес и утре, а в сряда и четвъртък ще бъде в Южна Корея. Той не изключва, ако е необходимо, да удължи престоя си в Азия, отбелязва Франс прес.

Тръмп каза още пред журналистите в "Еър форс уан", че много би се радвал по време на обиколката си да се срещне и със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.