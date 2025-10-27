Принц Андрю и Сара Фъргюсън се съгласиха да напуснат Royal Lodge, но при условие

Принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън най-накрая са се съгласили да напуснат Royal Lodge – но само при условие, че получат две нови къщи в замяна, пише "Дейли мейл".

65-годишният принц е поискал да му бъде предоставена Frogmore Cottage в Уиндзор – бившият дом на херцога и херцогинята на Съсекс – в замяна на напускането на просторната 30-стайна резиденция Royal Lodge, разположена на същата улица.

Frogmore Cottage се намира в Home Park, на по-малко от три мили от Windsor Great Park.

Междувременно 66-годишната Сара Фъргюсън, известна като Фърги, изглежда е хвърлила око на Adelaide Cottage – също в Home Park – която в момента е официалната резиденция на принца и принцесата на Уелс.

Това развитие идва на фона на подготовката на принца и принцесата на Уелс да се преместят с трите си деца в Forest Lodge – имение в Windsor Great Park, разположено само на кратко разстояние от Royal Lodge. Преместването се очаква да стане следващия месец.

Докато преговорите около изнасянето на Андрю и Сара Фъргюсън продължават, източник, цитиран от The Sun, коментира:

„Никой не е сигурен как ще се развият нещата в двореца."

Братът на принц Андрю – крал Чарлз III – отдавна настоява бившият херцог и херцогиня да освободят Royal Lodge, имение, за което те не са плащали наем повече от две десетилетия.

Според източници от двореца монархът се е надявал, че двамата ще се преместят във Frogmore Cottage – бившия дом на принц Хари и Меган Маркъл, в който двойката живя между 2019 и 2023 г.

Нито един от двата имота не се нуждае от ремонт или допълнителна охрана за сметка на данъкоплатците, тъй като и Frogmore Cottage, и Adelaide Cottage се намират в периметъра на сигурност на Уиндзорския замък.

Според източници, дискусиите продължават относно размера на наема, който ще бъде начислен на принц Андрю и Сара Фъргюсън. Не е ясно какво ще се случи с Royal Lodge, ако двамата наистина се изнесат, макар че вътрешни източници смятат, че вероятно ще бъде намерен нов наемател, който да финансира належащите ремонти.

Андрю, който има дългосрочен договор за наем до 2078 г., отдавна се бори да поддържа имота, въпреки че не плаща наем. Един от неговите приятели коментира пред The Sun:

„Андрю е реалист и знае, че краят е близо. Той разбира, че времето му в Royal Lodge изтича."

Въпреки че са разведени от 1996 г., Андрю и Фърги живеят заедно в Royal Lodge от 2008 г., когато тя отново се премести там. Потенциалното им преместване във Frogmore Cottage и Adelaide Cottage би означавало първата им раздяла от почти две десетилетия.

Друг техен близък добавя:

„Те бяха подложени на огромно напрежение тази година и имат нужда от почивка един от друг. Това ще бъде ново начало и за двамата."

Интересното е, че двете къщи се намират на ъгъла една спрямо друга, което ще позволи на бившите съпрузи да се виждат, когато пожелаят. Въпреки че Frogmore Cottage е твърде малък, за да живеят заедно, всяка от къщите е достатъчно просторна, за да посреща техните дъщери, принцесите Беатрис и Юджини, заедно със семействата им.

По думите на техни приятели, Сара Фъргюсън смята, че заслужава собствена кралска резиденция.

След реновация на стойност 7,5 милиона лири, извършена, когато принц Андрю пое наема от баба си – кралицата майка, стойността на Royal Lodge днес се оценява на около 30 милиона лири.

Adelaide Cottage, от друга страна, е описвана като „скромен" семеен дом с четири спални. Имотът е основно ремонтиран през 2015 г., а принц Уилям и Кейт Мидълтън се нанесоха там преди три години.

Ремонтите обаче не са отнели от старинния чар на къщата – според информации, главната спалня е украсена със златни делфини и въже от кралската яхта от XIX век. Основната приемна пък разполага с впечатляваща гръцко-египетска камина, пред която Сара Фъргюсън вероятно би прекарвала уютни зимни вечери.

В миналото Adelaide Cottage е била дом на групен капитан Питър Таунсенд, с когото покойната сестра на кралица Елизабет II – принцеса Маргарет – е имала широко коментирана връзка. Имотът се оценява на около 6 милиона лири, ако бъде пуснат на пазара.

Frogmore Cottage е също толкова уютен – с пет спални, четири бани и детска стая. Къщата, класифицирана като паметник на културата от II степен, е образувана от два обединени имота и беше подарена на принц Хари и Меган Маркъл през 2018 г. като сватбен подарък от покойната кралица Елизабет II.

Двойката похарчи 2,4 милиона лири от държавни средства за основен ремонт, който включва подово отопление, медна вана, барбекю зона и веганска боя за интериора – сума, която впоследствие напълно възстановиха.

Двойката се оттегли от кралските си задължения през 2020 г. и малко след това напусна Великобритания, установявайки се в Калифорния.

Според източници от двореца, принц Хари и Меган Маркъл били окончателно помолени да напуснат Frogmore Cottage през 2023 г., малко след публикуването на взривоопасните мемоари на принца – „Spare".

През лятото Бъкингамският дворец заяви, че „няма непосредствени планове" някой друг член на кралското семейство да се нанесе в имота. Ако бъде пуснат на пазара, Frogmore Cottage би струвал около 5 милиона лири, или би се отдавал под наем за приблизително 30 000 лири месечно.

Междувременно стана ясно, че на принц Андрю е било предложено имение за отдих от владетеля на Абу Даби – шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян. Въпреки това, според близки до него източници, бившият херцог няма желание да напуска Великобритания, където живеят дъщерите му – принцесите Беатрис и Юджини – заедно със семействата им.

Представител на Бъкингамския дворец отказа да коментира случая.

Спорът около Royal Lodge се разрази, след като принц Андрю миналата седмица се съгласи да се откаже от всички свои оставащи кралски титли, на фона на продължаващата полемика около приятелството му с осъдения педофил и финансист Джефри Епщайн, който почина в затвора през 2019 г.

Принцът е отстъпил херцогската си титла, както и членството си в Ордена на жартиерата – най-старият рицарски орден в страната – и в Кралския орден на Виктория, където заемаше ранга рицар-велик кръст.

Въпреки това Андрю запазва титлата си на принц, като син на покойната кралица Елизабет II, докато бившата му съпруга е известна просто като Сара Фъргюсън.

С този ход дворецът направи още една крачка напред в дистанцирането си от опозорения принц, след като той беше лишен от титлата си „Негово кралско височество" и беше принуден да се оттегли от публичните си задължения през 2022 г.

Развитието идва след мъчителна седмица за кралското семейство, белязана от нови разкрития в посмъртните мемоари на Вирджиния Джуфре – жената, която обвини Андрю в сексуално насилие.