ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът скъп, но топлото с икономичен климатик най-...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21587391 www.24chasa.bg

Съдът с нова заповед за арест срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

1304
Екрем Имамоглу Снимка: "Дойче веле"

Турски съд наложи нова мярка за неотклонение арест срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и на още двама обвиняеми в „политически шпионаж“, предаде ТРТ Хабер.

Имамоглу, който е в затвора от март в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция, получи присъда през юли за обида и заплаха към главния прокурор на Истанбул. Бившият кмет на Истанбул отрича всички обвинения срещу него, припомня БТА.

Вчера съдът е наложил поредната мярка за неотклонение арест на Имамоглу, политически анализатор Неджати Йозкан и главния редактор на телевизионния канал „Tele1“ Мердан Янардаг. Каналът, който е известен с критичната си позиция към турското правителство, беше конфискуван от държавата в петък заради обвиненията в шпионаж срещу Янардаг.

Според обвинителния акт по делото Имамоглу е обвинен в участие в подкупи за набиране на средства за президентската си кампания и в шпионаж с цел осигуряване на международна подкрепа. В документа се посочва, че Йозкан и Янардаг са сътрудничели на Имамоглу, прехвърляйки ключова информация от общината и превръщайки телевизионния канал „Tele1“ в „инструмент за шпионаж“.

Стотици членове и кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), чийто член е и Имамоглу, са изправени пред обвинения, свързани с корупция и незаконна дейност. От партията определят водените процеси срещу членове на НРП като „политически“ и „антидемократични“ и обвиняват правителството на Турция в опит за отстраняване на Имамоглу от президентската надпревара.

Редовните президентски избори в Турция трябва да се проведат през 2028 г.

Екрем Имамоглу Снимка: "Дойче веле"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)