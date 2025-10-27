Британското МВР пропиляло 15 млрд. паунда, за да настанява бежанци в хотели

Некомпетентни служители на Министерството на вътрешните работи са позволили на частни фирми да реализират прекомерни печалби от кризата с бежанците и на практика ведомството е пропиляло около 15 милиарда паунда за едно десетилетие само за да ги настанява в хотели. Това разкрива парламентарен доклад във Великобритания.

Заключението на доклада е, че има очевиден провал от страна на Министерството на вътрешните работи да разбере договорите с частни компании, които е избрало за настаняване на търсещи убежище, пише "Дейли мейл".

В резултат на това на фирмите е било позволено да реализират „прекомерни печалби" от кризата.

Председателят на комисията, която изготвя доклада - депутатът Карън Брадли, заяви: „Министерството на вътрешните работи ръководеше неуспешна система за настаняване на бежанци, която струваше на данъкоплатците милиарди паунда.

Реакцията му на нарастващото търсене беше прибързана и хаотична, а отделът пренебрегна ежедневното управление на тези договори".

През 2019 г. Министерството на вътрешните работи подписва 10-годишни договори с три компании за предоставяне на настаняване на бежанци в Обединеното кралство: Serco държи договорите за Северозападна Англия, Мидландс и Източна Англия, Clearsprings оперира в Южна Англия и Уелс, а Mears обхваща Йоркшир и Хъмбър в Североизточната част на страната, Шотландия и Северна Ирландия.

Договорите първоначално са били фокусирани върху предоставянето на апартаменти и къщи със самостоятелно приготвяне на храна, така нареченото „настаняване с разпръскване" от Министерството на вътрешните работи. Но впоследствие се е разширило до хотели по време на пандемията. Компаниите също така управляват мащабни центрове за настаняване на бивши военни обекти в Уедърсфийлд, Есекс и казармите Нейпиър във Фолкстоун, Кент.

По време на подписването им се е смятало, че договорите ще струват на данъкоплатците 4,5 милиарда паунда за десетилетие, но сега служителите прогнозират, че крайната сметка ще бъде 15,3 милиарда паунда. Според последните данни Министерството на вътрешните работи подкрепя 103 000 мигранти за сметка на данъкоплатците, включително малко над 32 000 в хотели. Хотелите за мигранти струват на данъкоплатците средно 144,98 паунда на човек на вечер в сравнение със само 23,25 паунда за настаняване с разпръскване.„Вместо да действа като краткосрочна мярка за непредвидени обстоятелства, използването на хотели се превърна в широко разпространена и вградена част от системата за настаняване на бежанци, увеличавайки цената на договорите за настаняване на бежанци с милиарди паунда над първоначалната прогноза", пише в парламентарния доклад.

Докладът установява, че договорите, изготвени от министерството, не му позволяват да налага финансови санкции на компаниите за „неуспехи в изпълнението" в хотели за мигранти, казармите Напиер и Уедърсфийлд. „Това е необясним и неприемлив провал в отчетността", се казва в него.

По времето, когато договорите са били подписани първоначално, най-висшият държавен служител в Министерството на вътрешните работи е бил сър Филип Рътнам, който е подал оставка през февруари 2020 г., твърдейки, че е уволнен неправомерно след сблъсъци с тогавашния министър на вътрешните работи Дама Прити Пател. По-късно той се е съгласил на споразумение за 340 000 паунда с министерството.

Неговият наследник като постоянен секретар е сър Матю Райкофт, който е ръководил разширяването на хотелите за мигранти. Той напусна работата си през март тази година с годишно възнаграждение от 455 000 паунда.