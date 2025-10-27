Тръмп: Тестовете на ядрени ракети от страна на Русия не са уместни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обявяването от руския му колега Владимир Путин на изпитване на крилата ракета с ядрено задвижване не е „уместно".

„Той трябва да сложи край на войната (в Украйна). Война, която трябваше да продължи една седмица, вече навлиза в четвъртата си година. Това е нещото, което трябва да направи, вместо да изпитва ракети", каза Тръмп пред журналисти на борда на Еър форс 1.

Вчера Путин обяви успешното завършване на тестовете на ракетата „Буревестник", която според него има „неограничен обсег", предаде АФП.

Тръмп обеща да сложи бързо край на войната в Украйна след завръщането си в Белия дом през януари, но преговорите между Москва и Киев са в застой въпреки посредническите усилия на американския президент.

Руските сили бавно, но сигурно печелят територия в Украйна, пробивайки отбраната на Киев в скъпоструващи битки, съобщи БГНЕС.