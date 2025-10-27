ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Таванът на метростанция "Лъвов мост" протече след ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21587661 www.24chasa.bg

Най-малко четирима мигранти са загинали при корабокрушение край гръцкия остров Лесбос

1360
Лодка с мигранти СНИМКА: АРХИВ

Най-малко четирима мигранти са загинали, а седем са спасени, след като са претърпели корабокрушение тази нощ в района на гръцкия остров Лесбос в източната част на Егейско море, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

В момента спасителната операция продължава, защото не е известен точният брой на пътниците в плавателния съд. Спасените мигранти са от Судан. Те не говорят английски, поради което все още има затруднения в получаването на сведения от тях, пише БТА.

Инцидентът е станал около 2:30 ч. след полунощ. Досега спасителните екипи са намерили телата на четирима загинали при корабокрушението. Издирвателните действия се провеждат както по море, така и на сушата.

В операцията участват плавателни съдове и хеликоптер "Супер Пума". Действията на властите се затрудняват от силните ветрове в района, които достигат до шеста степен по скалата на Бофорт.

Лодка с мигранти СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)