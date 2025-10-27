ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Таванът на метростанция "Лъвов мост" протече след ...

Тръмп: Може да има нов шеф на Управлението за федерален резерв до края на годината

1820
Доналд Тръмп в Овалния кабинет СНИМКА: Екс/ @Scavino47

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решението за назначаването на нов председател на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) може да бъде взето до края на годината, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Може би до края на годината ще вземем решение за УФР", каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" на път за Япония.

Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че процесът по подбора навлиза във втора фаза и се очаква списъкът с кандидати да бъде представен на президента малко след Деня на благодарността.

По думите му петима души остават в надпреварата за поста: президентският съветник Кевин Хасет, бившият член на Управителния съвет на Федералния резерв Кевин Уорш, настоящият член на Управителния съвет на УФР Кристофър Уолър, заместник-председателят по надзора Мишел Боумън и ръководителят в "БлекРок" (BlackRock) Рик Рийдър.

