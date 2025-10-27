На 28 октомври 2025 г. евродепутатът Станислав Стоянов, избран от квотата на “Възраждане”, председател на партията “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група, ще посети Града на тепетата. Той е единственият българин, който председателства европейска партия - “Европа на суверенните нации”, към настоящия момент.

В Пловдив Стоянов идва, за да се срещне с пловдивчани в 18:30 ч. в зала “Тракия” на хотел “Тримонциум”. Входът е отворен, а разговорът ще бъде по важни за страната ни теми - като еврозоната, новата земеделска политика на Европейския съюз, институционалните промени в него, които заплашват суверенитета на държавите, демокрацията и дебатите за случващото се в Европа и света, къде се намира България в настоящата геополитическа ситуация.

По-рано през деня в 09:30 ч. в зала "Пълдин" на х-л Тримонциум, Стоянов ще се срещне и с представители на медиите за пресконференция, на която ще представи работата си в Европейския парламент, действията си за борбата за запазване на демокрацията и провеждането на референдум каква да е националната валута в България, предстоящите промени по отношение на земеделската политика на Европейския съюз и работата на българските евродепутати от “Възраждане”.

Станислав Стоянов е категоричен, че ако България не заявява ясно своите цели и интереси, не може да очаква специално отношение от страна на Европейския съюз. „Никой няма да реши проблемите ни вместо нас. Ако не поставяме нашите искания на масата и не отстояваме интересите си, няма как да получим вниманието, което заслужаваме.“, казва още той.