КМГ: Китай и САЩ проведоха поредните търговско-икономически преговори

На 25 и 26 октомври в малайзийската столица Куала Лумпур се състояха поредните търговско-икономически преговори между Китай и САЩ. От китайска страна участва вицепремиерът Хъ Лифън, а от американска – финансовият министър Скот Бесънт и търговският представител Джеймисън Гриър, съобщава КМГ.

По време на тях Хъ Лифън заяви, че същността на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ е взаимната изгода, затова стабилното им развитие отговаря на основните интереси на двете страни, както и е очакване на международната общност.

Относно различията и конфликтите помежду им, двете страни трябва да търсят начини за разрешаването им чрез справедлив диалог и консултации на основата на взаимното уважение, мирното съвместно съществуване, сътрудничеството и общата изгода, подчерта той.

Бесънт и Гриър посочиха, че икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ имат глобално влияние и Вашингтон желае да разреши търканията в тях, както и да засили сътрудничеството по справедлив начин и с поглед към общото развитие.

Двете страни се съгласиха, че трябва да използват в максимална степен функциите на механизма на търговско-икономически консултации, да поддържат близък обмен и да съдействат за устойчивото развитие на отношенията в тази сфера.