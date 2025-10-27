КМГ: Шанхай привлича туристи с уникални преживявания и пленителни атракции

Пристигаме в Шанхай. Отваряме най-популярните социални платформи и започваме да търсим най-интересните места и преживявания, които можем да посетим, съобщава КМГ. Препоръките обаче са толкова много, че едва ли ще ни стигне дори цял месец, за да обиколим всички интересни места в китайския мегаполис. Шанхай е царство на туризма, а хубавите преживявания в града просто никога не свършват. Затова и толкова много хора избират да прекарат своите почивни дни именно в Шанхай.

Тази година на 1 октомври – в първия почивен ден около националния празник, Шанхай прие над 3,58 милиона туристи — с 18.5% повече спрямо миналата година. На популярния „Уайтан" (The Bund, известна туристическа атракция) пикът на хора наброява над 57 хиляди души — с над 30% ръст спрямо същия период миналата година. А в Шанхайския музей всички резервации за първите пет дни на празниците са изчерпани.

Данните от онлайн платформи в туристическия сектор в Китай показват, че Шанхай е градът с най-голям национален интерес към развлечения и отдих, както и градът с най-висок интерес към „кулинарен туризъм". Срещата на нематериалното културно наследство с модните кулинарни тенденции породи вълна от носталгия към старите марки. По време на празника „Средата на есента" тази година, прочутата традиционна марка „Шън Дачън" пусна нов продукт — месни лунни сладки „Малки въгленчета". В тях мастило от сепия е внимателно смесено в тестото, оформено като въгленче, а пълнежът е класическа месна плънка. Всяка хапка е едно удоволствие за кулинарните емоции на китайците. Старите марки създават нови продукти, придавайки на традиционната кухня нови емоционални стойности.

Традиционни вкусове и нови настроения са отличителните преживявания в Шанхай. В търговския район на „Нандзинлу" (Nanjing Road) се появи нова атракция – огромен „кораб" на Louis Vuitton, който веднага привлича погледите на минувачите. С площ от 1600 квадратни метра и три етажа, той комбинира изложбено пространство, културно-креативна зона и изискан ресторант. От откриването си този „кораб" се превърна в истински хит на сезона и символ на усилията на Шанхай да развива едновременно както силните световни марки, така и интеграцията на културни елементи в икономиката.

Шанхай е не само моден център, но и истинска сцена, на която се раждат новите тенденции. Градът отдавна е едно от най-предпочитаните места в света за премиери на нови продукти и "първа спирка" за международни брандове, които навлизат на китайския пазар. През 2025 г. метрополисът стартира политиката „Премиери в Шанхай 3.0", насочена към насърчаване на иновациите в търговията и създаването на по-богата потребителска среда. Само от януари до юли са открити 554 нови първи магазина на различни компании и брандове – впечатляващо доказателство за жизнеността на пазара.

Днес Шанхай е градът с най-голям брой международни марки, глобални флагмани и концептуални магазини в Китай. Тази динамика не само укрепва позицията му като моден еталон на Азия, но и засилва влиянието му върху глобалната индустрия, превръщайки го в символ на модерност, стил и креативна енергия.