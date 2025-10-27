ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Полет към звездите от космодрума Уънчан (Видео от Китай)

КМГ

1116
Снимка: Китайска медийна група

Като единствената стартова площадка в Китай, разположена край морето, Уънчан се превърна в ключова опора в комерсиалната космическа програма на страната, съобщава КМГ. Всеки път, когато се изстрелва ракета, по небето над морето остава бяла следа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Китайска медийна група

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

