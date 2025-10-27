Марко Рубио: Израелският удар срещу Газа не нарушава прекратяването на огъня

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон не смята израелския удар, нанесен по данни на Израел срещу член на палестинска екстремистка групировка в Газа, за нарушение на подкрепяното от САЩ прекратяване на огъня, предаде БТА по информация на Ройтерс.
Израел съобщи, че в събота е атакувал член на групировката "Ислямски джихад", когото обвини в планиране на нападение срещу израелските войски. Самата групировка отрече да е планирала подобна атака.
"Не виждаме в това нарушение на споразумението за спиране на огъня", заяви по този повод Рубио на борда на президентския самолет "Еър Форс 1".
Американският държавен секретар добави, че Израел не се е отказал от правото си на самоотбрана в рамките на споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, Египет и Катар.
"Те имат това право, ако възникне непосредствена заплаха за Израел, и всички посредници са съгласни с това", посочи Рубио.
Той допълни, че прекратяването на огъня в Газа се основава на задължения и от двете страни, и повтори, че "Хамас" трябва да върне по-бързо на телата на починали в плен заложници.
Израелският удар в събота бе нанесен скоро след заминаването на Рубио от Израел след визита, имаща за цел укрепване на споразумението за прекратяване на огъня.