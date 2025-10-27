Полша ще има център за сателитни операции възможно най-скоро, обяви премиерът Туск

Премиерът на Полша Доналд Туск обяви, че в страната му ще бъде създаден център за сателитни операции възможно най-скоро, съобщи БТА по информация на полската новинарска агенция ПАП.

Туск направи съобщението вчера на пресконференция, съпътстваща събитие, организирано от „Гражданската коалиция" - нова политическа партия, сформирана на политически конгрес ден по-рано чрез сливането на три партии от управляващата коалиционна група на Полша – „Гражданска платформа", „Новочесна" и „Инициатива полска".

Той каза пред репортери, че решението за създаване на такъв център е взето след дискусия между политици и експерти на втория ден от националния конгрес на „Гражданска коалиция" във връзка с полското присъствие в Космоса и възможностите, свързани с него.

„Имаме брилянтни хора. Полша се превръща в регионален лидер. Разполагаме и с ресурсите, с които разполагаме, за да създадем Център за сателитни операции, който да координира дейностите и да осигурява взаимодействие за всички, които... знаят как да използват нашите сателитни възможности в Полша възможно най-скоро", подчерта Туск.

Той добави, че благодарение на присъствието на министъра на финансите и икономиката Анджей Домански, решението не е изисквало много часове за обсъждане.

„В Полша ще бъде създаден Сателитен оперативен център", заяви Туск.