ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: в богатите софийски квартали по-високи ...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21588625 www.24chasa.bg

Японски турист падна от Пантеона в Рим и загина

3520
Пантеонът е една от основните туристически атракции СНИМКА: Pixabay

Японски турист загина, след като падна от една от най-популярните туристически атракции в Рим, пише Индипендънт. Според местните медии 69-годишният мъж е паднал от около 7 метра от периферната стена на Пантеона в центъра на града в петък.

Вестник „Ла Република" съобщи, че на мястото на инцидента са пристигнали спешните служби и пожарникарите, след като преминаващ свещеник е забелязал туриста да лежи на земята и е алармирал властите.

От кадри на видеонаблюдението на Пантеона се вижда мъжът, седнал сам на парапета, преди да загуби равновесие и да падне в прохода на Пантеона.

Провежда се разследване за установяването на причината за смъртта. През последните години Рим отбеляза ръст на туристическия поток, особено след пандемията от коронавирус през 2020 г., пише bTV. 

Пантеонът е една от основните туристически атракции. През 2019 г. е регистриран рекорден брой посетители в музея, което го прави най-посещаваният италиански държавен музей.

Пантеонът е една от основните туристически атракции СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)