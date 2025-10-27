Японски турист падна от Пантеона в Рим и загина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японски турист загина, след като падна от една от най-популярните туристически атракции в Рим, пише Индипендънт. Според местните медии 69-годишният мъж е паднал от около 7 метра от периферната стена на Пантеона в центъра на града в петък.

Вестник „Ла Република" съобщи, че на мястото на инцидента са пристигнали спешните служби и пожарникарите, след като преминаващ свещеник е забелязал туриста да лежи на земята и е алармирал властите.

От кадри на видеонаблюдението на Пантеона се вижда мъжът, седнал сам на парапета, преди да загуби равновесие и да падне в прохода на Пантеона.

Провежда се разследване за установяването на причината за смъртта. През последните години Рим отбеляза ръст на туристическия поток, особено след пандемията от коронавирус през 2020 г., пише bTV.

Пантеонът е една от основните туристически атракции. През 2019 г. е регистриран рекорден брой посетители в музея, което го прави най-посещаваният италиански държавен музей.