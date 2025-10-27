Внасят жалба в Конституционния съд срещу закона за забрана на политически партии в Грузия

Партия "Силна Грузия" ще внесе жалба в Конституционния съд с искане новоприетият закон на "Грузинска мечта", който предвижда забрана на политически партии, да бъде обявен за противоконституционен, съобщи БТА по информация на грузинската обществена медия ГПБ.

Според информация на "Силна Грузия" Гиорги Сиоридзе - един от лидерите на партията, ще подаде жалбата днес. В момента Сиоридзе е в Батуми, където финализира текста към жалбата заедно с местни представители на своята формация.

Освен това партията планира да се обърне и към Европейския съд по правата на човека, след като приключи разглеждането на делото в Грузия. Аргументът е, че забраната на политически партии и ограничаването на правото на гражданите да участват в политическия живот представляват сериозно нарушение на Конституцията и подкопават демократичния ред.

Според "Силна Грузия" това е поредна антиконституционна стъпка на режима на "Грузинска мечта", която застрашава демокрацията и отваря пътя към авторитарно управление.

В изявлението се подчертава, че разпоредбите на закона, забраняващи на лица, свързани със забранени партии да участват в политическа дейност, са абсурдни, репресивни и противоконституционни, тъй като противоречат на редица членове от грузинската Конституция, както и на международните правни стандарти.