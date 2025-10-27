Литва ще сваля контрабандните балони, идващи от Беларус

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене заяви, че властите ще започнат да свалят идващите от Беларус балони с хелий на контрабандисти, които през последните дни неведнъж блокираха въздушния трафик в балтийската република, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Литва, която е член на НАТО, затвори летището в столицата Вилнюс четири пъти през изминалата седмица, след като балони с хелий навлязоха във въздушното ѝ пространство. В отговор Литва на няколко пъти временно затвори пропускателните си пунктове на границата с Беларус.

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари. Литва обаче упреква и президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика.

Ругиниене определи инцидентите като "хибридни атаки" и заяви, че граничните пунктове с Беларус ще бъдат затворени за всички, освен за пътуващи дипломати и граждани на Европейския съюз, напускащи съседната страна.

"Днес решихме да предприемем най-строгите мерки, няма друг начин", заяви Ругиниене на пресконференция, като подчерта, че правителството във Вилнюс може да обсъди и прибягването до консултации по Член 4 от Северноатлантическия договор.

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, може потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие, отбелязва Ройтерс.