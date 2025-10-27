ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Естонският външен министър пристигна на посещение в Киев

Естонският външен министър Маргус Цахкна. СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Естонският външен министър Маргус Цахкна пристигна днес на посещение в Киев, предаде БТА по информация на украинската новинарска агенция Укринформ.

Цахкна съобщи за визитата си с публикация в социалната мрежа "Екс".

"Започнах посещението си в Киев с поставянето на свещ, заедно с моя добър колега и приятел Андрий Сибига, в памет на смелите защитници на Украйна, които дадоха живота си в съпротива срещу имперските мании на кремълския лидер", написа естонският министър.

На 15 октомври Естония обяви, че ще предостави на Украйна дронове на стойност десетки милиони евро и че ще се включи в помощния пакет на северните и балтийските страни за Украйна, припомня Укринформ.

