В Камбоджа арестуваха 19 виетнамци, заподозрени в киберизмами.

Властите в Чамкар Мон, квартал на Пномпен, предприеха мерки срещу предполагаеми онлайн измами, предаде БТА по информация на камбоджанската новинарска агенция АКП.

По време на операцията властите арестуваха 19 виетнамски граждани, включително пет жени, заподозрени в участие в онлайн измами, и конфискуваха имущество, в това число огнестрелно оръжие.

След извършване на криминологичен анализ на иззетото електронно оборудване разследващите откриха предполагаеми доказателства, свързани с измамни схеми, включително фалшифицирани документи, използвани за изпращане на работници в чужбина, и измами, свързани с онлайн запознанства.

Властите работят в тясно сътрудничество със съответните институции, за да продължат разследването и да идентифицират организаторите на тези технологични измами.

Заподозрените и иззетото от тях са предадени на общинската полиция на Пномпен за по-нататъшни правни процедури.