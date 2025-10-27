92-годишният президент на Камерун Пол Бия е преизбран за осми мандат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Деветдесет и две годишният президент на Камерун Пол Бия, който е най-възрастният държавен глава в света, е преизбран за осми мандат, показват официалните резултати, обявени днес от Конституционния съвет на страната, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Бия печели президентските избори с 53,66% от гласовете, обяви съветът.

Бия е на власт от 1982 г. и прокара промени в конституцията, за да удължи управлението си, посочва Ройтерс.

Осмият му мандат ще изтече в края на 2032 г. - броени месеци преди той хипотетично да навърши 100 години (на 13 февруари 2033 г.).