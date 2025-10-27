Гръцката православна църква е разработила собствен инструмент за изкуствен интелект.

Гръцката православна църква влезе в епохата на изкуствения интелект със специализирания инструмент ЛОГОС, разработен по инициатива на Митрополията на Неа Йония, Филаделфия, Ираклион и Халкедон в сътрудничество с базирания на остров Лесбос Егейски университет, съобщи БТА по информация на електронното издание на „Катимерини".

Митрополитът на Неа Йония Гавриил, на когото принадлежи идеята за разработването на инструмента, обяснява, че ЛОГОС предоставя организирана дигитална библиотека, а алгоритъмът на изкуствен интелект събира информацията, която се отнася до въпросите, които поставят хората, и я формулира в разбираеми и полезни отговори. ЛОГОС „не замества човека и духовния (наставник). Той действа като пътеводител, който ще доведе вярващия до следващата стъпка в Църквата, която има задачата да катехизира", обяснява митрополит Гавриил.

Той казва, че децата чрез мобилния си телефон, както и хората в интернет, получават от там почти всичките си представи и допълва, че не може Църквата да остане извън тази реалност. „Всеки инструмент, който създава човекът, (трябва) да се използва в служба на човека. С това приложение ние се стремим да „вцърковим" едно човешко творение. Развитието на технологията няма за цел да направи човека инструмент на изкуствения интелект, а да направи изкуствения интелект инструмент на човека", казва митрополитът.

ЛОГОС е определен като „цифров инструмент за духовна референция, който използва възможностите на изкуствения интелект, за да предостави знания и информация по богословски, църковни и духовни въпроси, като се основава на светлината на православната традиция и на светодуховния опит на Църквата".

Приложението приканва заинтересованите: „Попитай ме за това, което те интересува във връзка с вярата, молитвата, богопочитанието или духовния живот; ЛОГОС е тук да те насочи с уважение, знание и дискретност, като освети пътя ти в православната вяра".

В репортажа е описан и тест как работи изкуственият интелект. На въпрос дали потребителят може да се изповяда чрез приложението, ЛОГОС отговаря, че не може да приеме изповед, но описва тайнството на изповедта и предлага да помогне за подготовката за изповед, като подготвя кратък наръчник и предлага молитва, която се произнася преди и след тайнството.