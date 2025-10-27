КМГ: Си Дзинпин посети изложбата за историята на Дворцовия музей

По повод 100-годишнината от създаването на Дворцовия музей, на 27 октомври генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин посети изложбата „Вековна закрила: От „Забранения град" до „Дворцовия музей", пише КМГ.

Си Дзинпин подчерта, че Дворцовият музей носи културния ген на китайската нация и е важен символ на китайската цивилизация. „Да се опазва този културен паметник и да се използва пълноценно неговата роля е национална задача и почетна мисия за хората, които работят там."

„Музеят трябва да продължи добрите си традиции, като се придържа към принципа, че културното наследство принадлежи на народа и служи на народа. Необходимо е да се засилят усилията за опазване и реставрация на културните артефакти, да се насърчи тяхното съвременно използване и да се превърне Забраненият град във важна база за патриотично възпитание и значим прозорец, чрез който светът да опознае китайската цивилизация и китайския народ", добави още китайският лидер.