ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъждът продължава и утре, температурите стигат до ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21590068 www.24chasa.bg

Посланикът на Украйна в Белград: Русия изнудва Сърбия с доставките на петрол и газ

Теодора Енчева, БТА

436
Посланикът на Украйна в Белград: Русия изнудва Сърбия с доставките на петрол и газ. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Посланикът на Украйна в Сърбия Володимир Толкач заяви в интервю за в. „Данас", че Русия изнудва Сърбия чрез доставките на петрол и газ.

Толкач заяви, че Русия не иска да продава дела си в сръбската петролна компания НИС, защото не иска да загуби това средство за натиск върху Сърбия и влияние на Балканите.

„Това е като някакъв вид дежавю. Енергийният шантаж, който някога усетихме в Украйна, сега се случва и в Сърбия. Тези методи са толкова познати на украинците. Неподписване и постоянно отлагане на подписването на дългосрочни споразумения, позовавайки се на различни извинения, и то близо до онази част от годината, когато идва зимата. Преминали сме през всичко това", каза Толкач.

Той добави, че Русия държи партньорите си в напрежение от години, а в Украйна „всичко е започнало с икономическо изнудване".

"Това се случи чрез кражба на газ, което може би не е възможно тук, защото сте далеч от Русия, но все пак е възможно да се случи. Не бих искал да правя прогнози, у нас започна с война, която определено не пожелавам на Сърбия. Бившият лидер на Югославия Йосип Броз Тито разбираше, че Сталин се интересува само да постави под свой контрол Югославия", каза Толкач.

Украинският посланик в Сърбия заяви, че американските санкции срещу НИС не са наложени поради икономически или политически интереси, а защото „Русия води открита война с Украйна в нарушение на нормите на международното право". На въпрос на „Данас" как гледа на руските паравоенни лагери в Сърбия за обучение на войници, изпратени на фронта срещу Украйна, Толкач заяви, че е запознат с такъв тип лагери.

„Знам много за тези лагери. Някои са съществували в Приднестровието, близо до Одеса. Мисля, че биха могли да съществуват и в Сърбия, защото има много проруски настроени хора, дори в правителството", каза Толкач.

Той добави, че не е информирал официално сръбското правителство за лагерите, защото смята, че това не е дипломатически въпрос, който може да бъде решен чрез дипломатически ноти, а нещо, с което Сърбия и Украйна трябва да се занимават на ниво сътрудничество в областта на сигурността.

Посланикът на Украйна в Белград: Русия изнудва Сърбия с доставките на петрол и газ.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)