Посланикът на Украйна в Белград: Русия изнудва Сърбия с доставките на петрол и газ.

Посланикът на Украйна в Сърбия Володимир Толкач заяви в интервю за в. „Данас", че Русия изнудва Сърбия чрез доставките на петрол и газ.

Толкач заяви, че Русия не иска да продава дела си в сръбската петролна компания НИС, защото не иска да загуби това средство за натиск върху Сърбия и влияние на Балканите.

„Това е като някакъв вид дежавю. Енергийният шантаж, който някога усетихме в Украйна, сега се случва и в Сърбия. Тези методи са толкова познати на украинците. Неподписване и постоянно отлагане на подписването на дългосрочни споразумения, позовавайки се на различни извинения, и то близо до онази част от годината, когато идва зимата. Преминали сме през всичко това", каза Толкач.

Той добави, че Русия държи партньорите си в напрежение от години, а в Украйна „всичко е започнало с икономическо изнудване".

"Това се случи чрез кражба на газ, което може би не е възможно тук, защото сте далеч от Русия, но все пак е възможно да се случи. Не бих искал да правя прогнози, у нас започна с война, която определено не пожелавам на Сърбия. Бившият лидер на Югославия Йосип Броз Тито разбираше, че Сталин се интересува само да постави под свой контрол Югославия", каза Толкач.

Украинският посланик в Сърбия заяви, че американските санкции срещу НИС не са наложени поради икономически или политически интереси, а защото „Русия води открита война с Украйна в нарушение на нормите на международното право". На въпрос на „Данас" как гледа на руските паравоенни лагери в Сърбия за обучение на войници, изпратени на фронта срещу Украйна, Толкач заяви, че е запознат с такъв тип лагери.

„Знам много за тези лагери. Някои са съществували в Приднестровието, близо до Одеса. Мисля, че биха могли да съществуват и в Сърбия, защото има много проруски настроени хора, дори в правителството", каза Толкач.

Той добави, че не е информирал официално сръбското правителство за лагерите, защото смята, че това не е дипломатически въпрос, който може да бъде решен чрез дипломатически ноти, а нещо, с което Сърбия и Украйна трябва да се занимават на ниво сътрудничество в областта на сигурността.