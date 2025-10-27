Тръмп: Няма да се кандидатирам за вицепрезидент на изборите през 2028 г.

Американският президент Доналд Тръмп изключи възможността да се кандидатира за вицепрезидент на изборите през 2028 г., както предлагат някои от поддръжниците му с оглед на възможността републиканецът да изкара трети мандат в Белия дом, предаде БТА по информация на Ройтерс.

"Ще ми бъде разрешено да направя това", коментира Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър форс 1". "Но няма да го направя. Мисля, че е прекалено сладък (пост). Да, бих изключил тази възможност, защото е твърде сладка", обясни Тръмп.

Това бе поредното изказване от страна на президента републиканец по тема, с която той се заиграва публично, откакто встъпи в длъжност, а напоследък той раздава в Белия дом шапки с надпис "Тръмп 2028", отбелязва Ройтерс.

Според 22-ата поправка на Конституцията на САЩ един и същ президент не може да управлява повече от два мандата. Симпатизанти на Тръмп обаче предложиха това ограничение да бъде заобиколено, като той заеме поста вицепрезидент. Идеята е друг кандидат да бъде избран за президент, след което да се оттегли от поста и Тръмп отново да застане начело на Белия дом. Политическите му опоненти обаче оспорват законността на този план.

Тръмп коментира възможността да управлява за трети президентски мандат с думите: "Много бих искал да го направя. Имам най-добрите резултати (в проучванията на общественото мнение) досега".

Запитан, дали изключва възможността за трети мандат, Тръмп отговори: "Дали я изключвам? Вие ще кажете...".

Републиканецът отбеляза и че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио са чудесни хора, които могат да се кандидатират за президентския пост. "Мисля, че ако някога се явят в тандем като кандидатпрезидентска двойка, те ще бъдат непобедими", заключи Тръмп.