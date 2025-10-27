Двама украинци са арестувани в Полша по обвинение в шпионаж на военни обекти

Полската служба за разузнаване задържа двама украински граждани, заподозрени в шпионаж на военни обекти в полза на чуждо разузнаване, предаде БТА по информация на ДПА.

Говорител на службата написа в "Екс", че мъж на 32 години и жена на 34 години, са били арестувани в южния полски град Катовице по обвинение, че са поставяли устройства за наблюдение на ключова инфраструктура в страната, включително транспортни съоръжения, използвани за логистична и военна подкрепа за Украйна.

Съдът постанови двамата заподозрени да останат в предварителния арест за срок от три месеца.

Като член на ЕС и НАТО Полша е един от най-близките политически и военни съюзници на Украйна. Полша играе и ключова роля като логистичен център за западната военна помощ към Киев. Варшава разглежда Русия като потенциална заплаха. Само преди седмица премиерът Доналд Туск съобщи, че полското разузнаване е задържало осем души по подозрение в подривна дейност, а в петък полски съд осъди на лишаване от свобода трима украинци, признати за виновни за ролята си в поредица палежи в Полша и балтийските републики.