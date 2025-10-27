ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тристранката обсъди отпадането на почивния понедел...

Имамоглу за обвинението в шпионаж: Дори твърдение, че съм запалил Рим е по-истинско

Екрем Имамоглу СНИМКА: X/@ekrem_imamoglu

Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който получи ново обвинение – за политически шпионаж, и му беше наложена още една мярка „задържане под стража" от съда, отговори на обвинението с коментар в профила си във Фейсбук, предаде БТА.

„„Нищо не е вярно и всичко е възможно". Точно в такова място превърнаха красивата ми страна. Дори обвинението, че съм запалил Рим е по-истинско от тази нелепица", заяви Имамоглу, който е в затвора от март 2025 г. в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция и през юли получи присъда за обида и заплаха на главния прокурор на Истанбул.

В обвинителния акт след последното разследване срещу него е записано, че Имамоглу е участвал в събирането на подкупи, които са били предназначени за финансиране на президентската му кампания, както и в шпионаж срещу осигуряване на международна подкрепа.

В публикацията си в социалната мрежа Екрем Имамоглу заяви, че оттук нататък битката „с разума, който се опитва да съсипе бъдещето на нацията", ще бъде още по-голяма. Той призова хората да не губят надежда и ги увери, че със смелост, решителност и непреклонност ще победят. В публикацията си във Фейсбук Имамоглу припомни и един от лозунгите, които поддръжниците на най-голямата опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия, към която принадлежи и той, скандират по време на митингите – „Няма как да се спасим поотделно. Или всички заедно, или никой!".

Стотици членове и кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), чийто член е и Имамоглу, са изправени пред обвинения, свързани с корупция и незаконна дейност. От партията определят водените процеси срещу членове на НРП като „политически" и „антидемократични" и обвиняват правителството на Турция в опит за отстраняване на Имамоглу от президентската надпревара.

