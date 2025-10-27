ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тристранката обсъди отпадането на почивния понедел...

Еврокомисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен идва у нас

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен Снимка: Twitter/@UinHurricane

Комисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен ще бъде на посещение в България на 28 октомври (вторник), съобщиха от Европейската комисия. 

Той ще се срещне с министъра на енергетиката Жечо Станков и ще се запознае на място с напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор. В събитието от 10:00 ч. ще се включат и представители на правителствата на държавите членки, участващи в проекта. В програмата е предвидено и посещение на компресорната станция „Нова Провадия".

Предвиждат се изявления за медиите за значението на повишаването на енергийната сигурност и диверсифицирането на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа, което има ключова роля за постепенното преустановяване на вноса на руски газ.

