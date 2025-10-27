ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руската ракета „Буревестник“ е била изстреляна от островите Нова земя в Баренцово море

„Буревестник“ КАДЪР: Екс/@Belka_r

Норвежкото военно разузнаване съобщи, че изпитаната минала седмица нова руска далекобийна крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ е била изстреляна от островите Нова земя в Баренцово море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя", потвърди пред агенцията вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес – ръководител на Норвежката разузнавателна служба. 

По-рано днес президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Русия е изпитала ядрената си крилата ракета „Буревестник“.

Пробното изстрелване е извършено на 21 октомври, уточни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов,

9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.

„Буревестник“ КАДЪР: Екс/@Belka_r

