Крал Чарлз III откри мемориал, посветен на хомосексуалните, бисексуалните и трансджендър военни

1908
Крал Чарлз III СНИМКА: Ройтерс

Британският крал Чарлз III откри мемориал, посветен на хомосексуалните, бисексуалните и трансджендър военнослужещи. Това бе първото му официално участие в събитие в подкрепа на ЛГБТИК+ общността, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Правителството финансира паметника, кръстен "Отворено писмо", който цели чрез него да бъде отдадена почит както на действащите военнослужещи, така и на ветераните, пострадали от дългогодишната забрана за служба на ЛГБТИК+ лица в британската армия. Тази забрана беше отменена едва през 2000 г., или 33 години след частичната декриминализация на мъжката хомосексуалност в Англия и Уелс.

Като върховен главнокомандващ на британските въоръжени сили Чарлз положи цветя пред мемориала в Националният мемориален дендрариум в Стафордшър.

"В ЛГБТИК+ общността има хора, които притежават смелост, решителност и желание да служат на страната си, независимо от трудностите и предразсъдъците, с които се сблъскват", добави бригаден генерал Клеър Филипс, която е лесбийка и постъпва в армията през 1995 г., когато хомосексуалността все още е криминализирана. 

Крал Чарлз III СНИМКА: Ройтерс

