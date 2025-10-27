Германия омаловажи значението на отлагането на визитата на външния й министър в Китай

Германското правителство не очаква отлагането на посещението в Пекин на министъра на външните работи Йохан Вадефул да има значително въздействие върху сътрудничеството с Китай, заяви днес заместник-говорителят на правителството Щефен Майер, цитиран от ДПА.

Майер каза, че не смята, че „отлагането ще има значително въздействие върху бъдещата политика на германското правителство“. Берлин все още проявява интерес към „уважителен и добър диалог“ с китайското правителство, добави той.

„Искаме да работим заедно в тясно сътрудничество, те проявяват интерес към конструктивен обмен, така е ясно: Китай и Германия се нуждаят от това сътрудничество“, каза още говорителят на Министерството на външните работи.

Тези коментари идват, след като посещението на Вадефул до Китай, което се очакваше да се състои тази седмица, беше отменено в последния момент в петък, когато стана ясно, че Пекин е организирал само една среща за германския министър, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Вадефул се надява да разговаря по телефона с китайския си колега Ван И колкото се може по-скоро. Все още обаче няма определена дата за това, посочва ДПА.

Не е ясно и дали отлагането на визитата на германския външен министър ще има последствия за плановете на канцлер Фридрих Мерц, който все още не е посещавал Китай.

Говорителят на германското правителство даде ясно да се разбере, че визита на външния министър не е задължително предусловие за посещение на канцлера.