Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Италия готви нова военна помощ за Киев, включително ракети за противовъздушна отбрана

Американската агенция Блумбърг припомня, че Италия вече е изпратила 11 други пакета военна помощ на обща стойност между 2,5 и 3 милиарда щатски долара СНИМКА: Pixabay

Италия финализира дванадесетия си пакет военна помощ за Украйна, включително боеприпаси и ракети Samp-T за противовъздушна отбрана, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Американската агенция Блумбърг припомня, че Италия вече е изпратила 11 други пакета военна помощ на обща стойност между 2,5 и 3 милиарда щатски долара и наскоро е изразила готовност да участва в механизма на НАТО за закупуване на американски оръжия с европейски средства.

Пакетът може да бъде готов до края на годината, поясняват източниците, цитирани от БТА. 

