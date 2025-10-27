Италия готви нова военна помощ за Киев, включително ракети за противовъздушна отбрана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италия финализира дванадесетия си пакет военна помощ за Украйна, включително боеприпаси и ракети Samp-T за противовъздушна отбрана, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Американската агенция Блумбърг припомня, че Италия вече е изпратила 11 други пакета военна помощ на обща стойност между 2,5 и 3 милиарда щатски долара и наскоро е изразила готовност да участва в механизма на НАТО за закупуване на американски оръжия с европейски средства.

Пакетът може да бъде готов до края на годината, поясняват източниците, цитирани от БТА.