Папа Лъв XIV ще посети 8 града в Турция и Ливан при първата си обиколка в чужбина

Папа Лъв XIV ще посети идния месец 8 града в Турция и Ливан, съобщи днес Ватиканът, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е първото му пътуване извън Италия в качеството му на водач на Римокатолическата църква. Очаква се по време на визитата си папата да отправи призиви за мир в региона.

Папа Лъв, първият папа от САЩ, ще бъде в Турция от 27 до 30 ноември, а след това в Ливан от 30 ноември до 2 декември.

Предшественикът на Лъв – папа Франциск, имаше планове да посети и двете страни, но не успя да го направи заради проблеми със здравето. Франциск почина на 21 април и на 8 май кардинали от цял свят избраха Лъв за нов папа.

Важен момент от визитата на папата в Турция ще бъдат събитията, на които ще присъства и патриарх Вартоломей – духовен водач на наброяващите 260 милиона православни християни, отбелязва Ройтерс.

Двамата ще отбележат 1700 години от Първия вселенски събор, който се състои в Никея (днес Изник).

"Изключително знаково е, че при първото си официално пътуване папа Лъв ще посети (патриарха)", каза пред Ройтерс архидякон д-р Джон Хрисавгис, съветник на Вартоломей.

Папата ще се срещне също с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в столицата Анкара, ще посети Синята джамия в Истанбул и ще отслужи меса във "Фолксваген Арена" в Истанбул.

В Ливан Лъв ще се срещне с президента Жозеф Аун в Бейрут, ще бъде домакин на среща, в която ще участват хора от различни религиозни общности, и ще отслужи меса в Бейрут.

Папата ще се помоли на мястото на голямата експлозия на пристанището в Бейрут през 2020 г., при която бяха убити 200 души и бяха нанесени щети за милиарди долари.

Пътуванията в чужбина се превърнаха във важна част от понтификатите на съвременните водачи на Католическата църква. Те имат за цел чрез тях папите да се срещат с местни католически общности, да разпространяват вярата и да участват в международната дипломация.

Първите посещения на папата обикновено се смятат за знак за темите, които той иска да изтъкне по време на папството си.

Както Турция, така и Ливан, са страни с предимно мюсюлманско население. По време на 12-годишния си понтификат папа Франциск обърна специално внимание на диалога между мюсюлмани и християни. Докато бе на папския престол, той направи 47 посещения в чужбина.