Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Посланикът ни в Белград обсъди защитата на правата на българското национално малцинство с Вучич

Теодора Енчева, БТА

Българският посланик Петко Дойков в Белград обсъди защитата на правата и интересите на българското национално малцинство в Сърбия с президента  Александър Вучич по време на прощална среща преди отпътуването си от страната, съобщиха за БТА от посолството на България в сръбската столица.

По време на срещата Дойков подчерта важността, която българската страна отдава на защитата на правата и интересите на българското национално малцинство, сред които и възможността децата от български произход да се обучават на майчин език.

В разговора със сръбския президент бе направен преглед на двустранния политически диалог и практическото сътрудничество между България и Сърбия, включително разменени визити и двустранния стокообмен.

Обсъдена бе и свързаността между двете държави, както и осигуряването на алтернативни възможности за доставка на енергоносители.

Президентът на Сърбия отбеляза осъществените проекти в областта на транспорта, енергетиката и културата, които допринасят за укрепването на икономическите и социалните връзки между двете държави.

"Вярвам, че сътрудничеството ще продължи да се засилва и пожелавам на посланика много успехи в по-нататъшната му работа където и да се намира, да остане искрен приятел на Сърбия.", каза Александър Вучич по време на срещата, става ясно от негова публикация в Инстаграм. 

