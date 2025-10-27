Шведският актьор Бьорн Андресен от филма "Смърт във Венеция" почина на 70 г.

Шведският актьор Бьорн Андресен, известен с ролята си във филма "Смърт във Венеция" (1971), където играе ролята на русокосия ангел, почина на 70-годишна възраст, потвърди за АФП сърежисьорката на документален филм, посветен на живота му.

На 15 години с Андресен се свързва италианският режисьор Лукино Висконти, който търси идеалния юноша за ролята на Тацио, красив тийнейджър, към когото Густав фон Ашенбах, изигран от Дърк Богард, изпитва обсебваща любов.

Шведският актьор е починал в събота, 25 октомври, след като е загубил битката си с рака. "Научихме от дъщеря му", каза за АФП Кристина Линдстрьом, която заедно с Кристиан Петри е режисирала документален филм за живота на Бьорн Андресен, излъчен през 2021 г., пише БТА.

Линдстрьом отдаде почит на един "смел" човек, говорил открито за трудностите в живота си пред широката общественост. Тя каза, че макар да е знаела, че е болен, фактът, че си е отишъл завинаги, е труден за осъзнаване.

Ролята на Бьорн Андресен в известния френско-италиански филм, която му спечели прозвището "най-красивият мъж на света", го изстрелва към славата. Образът го съпътства завинаги и по-късно той споделя как този опит го е вкарал в депресия и зависимост.

Андресен разказва, че по време на снимките не е имал никакви проблеми, но след приключването им е имал чувството, че е като плячка, хвърлена на вълците.

Роден на 26 януари 1955 г. в Стокхолм, Бьорн Андресен израства без баща, а майка му се самоубива, когато той е на десет години. Отгледан е от баба си и дядо си.

През 2019 г. актьорът се появява във филма Мidsommar на режисьора Ари Астър.