Путин пред севернокорейската външна министърка: Всичко в двустранните отношения върви по план

Руският президент Владимир Путин каза днес на севернокорейската външна министърката Чое Сон-хюи да предаде на лидера Ким Чен-ун, че в двустранните отношения "всичко върви по план", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Путин прие Чое в представителния кабинет на Сенатския дворец в Кремъл, отбелязва ТАСС.
"Голямо удоволствие е да се видя с Вас", отбеляза руският президент, подавайки ръка на севернокорейската външна министърка. "Предайте най-добри пожелания на председателя на държавните дела", добави Путин.
Чое обеща да изпълни обезателно молбата на руския президент.