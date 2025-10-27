ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин пред севернокорейската външна министърка: Всичко в двустранните отношения върви по план

Владимир Путин и Чое Сон-хюи СНИМКА: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин каза днес на севернокорейската външна министърката Чое Сон-хюи да предаде на лидера Ким Чен-ун, че в двустранните отношения "всичко върви по план", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Путин прие Чое в представителния кабинет на Сенатския дворец в Кремъл, отбелязва ТАСС.

"Голямо удоволствие е да се видя с Вас", отбеляза руският президент, подавайки ръка на севернокорейската външна министърка. "Предайте най-добри пожелания на председателя на държавните дела", добави Путин.

Чое обеща да изпълни обезателно молбата на руския президент.  

Владимир Путин и Чое Сон-хюи СНИМКА: Ройтерс

