Палестинските здравни власти: Двама са убити при израелска атака в ивицата Газа

СНИМКА: Ройтерс

Двама души бяха убити, а трима - ранени, при израелска атака в град Абасан ал Кабира в ивицата Газа по време на крехкото примирие между Израел и "Хамас", съобщиха днес палестинските здравни власти, цитирани от ДПА.

Според служители на болница "Насър" в град Хан Юнис единият от убитите е мъж.

Израелската армия каза в изявление, че хората са пресекли "жълтата линия", зад която се изтеглиха силите на Израел, като част от примирието.

Абасан ал Кабира, разположен на изток от Хан Юнис, е под контрола на израелската армия и се намира зад жълтата линия, цитирана от БТА. 

Израелските сили заявиха, че палестинците са се доближили до техните войници, като са "извършвали подозрителни действия", но не дадоха повече подробности. За да "елиминират заплахата", военните са атакували тези хора, се добавя в изявлението.

Палестинската новинарска агенция УАФА на свой ред съобщи, че израелската армия е използвала дрон, за да атакува хората в Абасан ал Кабира, които са проверявали домовете си след спирането на огъня.

СНИМКА: Ройтерс

