Унгарският външен министър: Орбан ще обсъди с Тръмп санкциите, наложени на "Лукойл" и "Роснефт"

Петер Сиярто КАДЪР: Екс/@DoctorGerhard

Премиерът на Унгария Виктор Орбан ще обсъди санкциите, наложени на руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", както и други икономически въпроси, по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон следващата седмица. Това заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Доналд Тръмп наложи миналата седмица санкции на Русия за първи път от началото на втория си президентски мандат, като насочи мерките срещу двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", в опит да окаже натиск върху Москва да се споразумее за прекратяване на огъня в Украйна.

Ходът на Тръмп засяга Унгария и Словакия, които са най-големите купувачи на руски петрол в Европейския съюз, след като по-рано си осигуриха изключения от санкциите на ЕС.

Орбан вече беше обявил предстоящото си посещение във Вашингтон още в средата на октомври, като заяви, че дневният ред на преговорите е почти готов.

"Що се отнася до нашите енергийни доставки… през втората половина на следващата седмица премиерът ще има възможност във Вашингтон лично да обсъди този въпрос с президента на САЩ", заяви Сиярто по време на брифинг.

Той добави, че новите американски санкции, които влизат в сила в края на ноември, все още не създават проблеми и не водят до намаляване на вноса на руски петрол в Унгария.

В края на миналата седмица Орбан заяви, че Унгария работи за намирането на начин да заобиколи американските санкции срещу руските петролни компании, без да дава подробности, но и без да дава индикации, че планира нарушаването на въведените ограничения.

Орбан също така каза, че е провел разговори с унгарската петролна компания МОЛ (MOL) относно санкциите.

По-рано този месец Орбан заяви, че по време на предстоящата среща с американския президент ще бъдат обсъждани и други икономически въпроси, допълва Ройтерс.

