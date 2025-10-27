Полицай спаси бебе, заклещено под преобърната кола (Видео)

Служител на реда спаси бебе, заклещено под преобърнала се кола.
Служителите на реда във Форт Уърт, Тексас, са се отзовали на сигнал за инцидент на пътя с автомобил, в който имало жена и бебе.
То е било притиснато под преобърнатото превозно средство и било в безсъзнание.
Полицаите и очевидец на инцидента са избутали колата и са извадили заклещеното дете.
На кадрите от боди камера се вижда полицай, който прави сърдечен масаж на бебето. Той успява да го спаси и то започва да диша.
Съобщава се, че жената и детето са в стабилно състояние и се очаква да се възстановят напълно, пише bTV.