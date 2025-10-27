ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицай спаси бебе, заклещено под преобърната кола (Видео)

Спасеното бебе Кадър: Ютуб/WPLG Local 10

Служител на реда спаси бебе, заклещено под преобърнала се кола.

Служителите на реда във Форт Уърт, Тексас, са се отзовали на сигнал за инцидент на пътя с автомобил, в който имало жена и бебе.

То е било притиснато под преобърнатото превозно средство и било в безсъзнание.

Полицаите и очевидец на инцидента са избутали колата и са извадили заклещеното дете.

На кадрите от боди камера се вижда полицай, който прави сърдечен масаж на бебето. Той успява да го спаси и то започва да диша.

Съобщава се, че жената и детето са в стабилно състояние и се очаква да се възстановят напълно, пише bTV.

