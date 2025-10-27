ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Червеният кръст, "Хамас" и египетски екип търсят телата на мъртвите заложници в Газа

Израел СНИМКА: Pixabay

Червеният кръст, представител на "Хамас“ и един египетски екип издирват телата на мъртвите заложници, държани в ивицата Газа след атаката на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, като се позова на изявление на израелското правителство.

Издирващите екипи, оборудвани със строителна техника, получиха разрешение от въоръжените сили на Израел да навлязат "отвъд жълтата линия под строгия надзор на израелската армия, за да идентифицират местоположението на заложниците“, каза говорителят на правителството Шош Бедросян, пише БТА. 

Представител на Червения кръст потвърди, че организацията също участва в издирванията.

