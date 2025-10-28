Летите до САЩ? Ще ви снимат и въведат в база данни за разпознаване

САЩ ще разширят използването на технология за разпознаване на лица, за да проследяват чуждестранни граждани, влизащи и излизащи от страната. Целта е да хващат пресрочени визи и паспортни измами, съобщи в. “Гардиан”.

Новият регламент ще позволи на граничните власти на САЩ да снимат чужденците на летища, морски пристанища, сухопътни контролно-пропускателни пунктове и всякакви други точки на влизане и излизане от страната. Новост е фотографирането и при напускане на страната.

Съгласно регламента, който

ще влезе в сила

на 26 декември,

американските власти могат да изискват предоставянето на други биометрични данни като пръстови отпечатъци или ДНК.

Това позволява на граничните власти да използват лицево разпознаване и за деца под 14-годишна възраст и възрастни хора над 79 години - групи, които сега са освободени от тези мерки. По-строгите гранични правила отразяват по-широките усилия на президента Доналд Тръмп за борба с нелегалната имиграция. Въпреки че републиканецът затегна сигурността на границата между САЩ и Мексико, той предприе и стъпки за намаляване на броя на хората, които пресрочват визите си.

Нарастващото използване на лицево разпознаване на американските летища повдигна тревогата за поверителността и различни организации предупреждават, че може да има превишаване на правомощия и грешки. Доклад на Комисията по граждански права на САЩ от 2024 г. гласи, че според тестове лицевото разпознаване е по-вероятно да идентифицира погрешно чернокожи и хора от малцинствата.

С новите правила митническата служба ще може да създава галерии от изображения, свързани с лица, включително снимки, направени от гранични служители, както и от паспорти или други документи за пътуване. След това те

ще бъдат

сравнявани

директно със

снимки на живо,

направени на входните и изходните пунктове. Непредоставянето на необходимите снимки може да доведе до недопускане на влизане или до отстраняване от страната.

Сред аргументите за новите правила се споменават атаките от 11 септември 2001 г. и продължаващата заплаха от глобален тероризъм, както и резолюция на Съвета за сигурност на ООН от 2017 г., призоваваща държавите членки да повишат авиационната сигурност и да въведат системи за събиране на биометрични данни за идентифициране на терористи.

През 2023 г. Службата за изследвания на Конгреса изчисли, че около 42% от 11-те милиона имигранти, пребиваващи незаконно в САЩ по това време, са пресрочили визата си.

Митническата и граничната защита на САЩ изчислява, че биометрична система за влизане/излизане може да бъде напълно внедрена на всички летища и морски пристанища както за влизане, така и за излизане в рамките на следващите 3-5 години.