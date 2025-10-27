Двама полицаи арестувани в Северна Македония за грабеж на 18 кг злато за 1,8 млн. евро

Двама полицаи са арестувани в РС Македония като заподозрени в участие в грабеж на 18 кг златни накити, съобщи Министерството за вътрешните работи. Прокуратурата в Гостивар повдигна обвинение против две лица, че като съизвършители са участвали в грабеж на злато.

На 10.10.2025 г. около 18,45 часа, заедно с други засега непознати и маскирани лица, влезли в златарница в Гостивар и със сила и закана с автоматично огнестрелно оръжие взели 18 килограма злато, на стойност 1,8 млн. евро. Двамата заподозрени са полицейски служители в управлението в Кичево. Те са договорили и направили план за грабежа заедно с другите лица, които се издирват.

Полицаите участвали в подготовката като огледали локацията и работата на златарницата два дни преди грабежа. На самия ден, двамата със службено возило на МВР го осигурявали пътят на другите две коли, използвани за извършване на престъплението. Едната кола бе намерена запалена на магистралния път Гостивар-Дебар, а другата е намерена изоставена в Кичево.

МВР в координация с прокуратурата предприема мерки за цялостно разкриване на случая.